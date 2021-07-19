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    19 июля 2021, 22:14

    Защитник «Зенита» отправился на сезон в «Сочи»

    Арина Бобкова

    Защитник петербургского «Зенита» из Аргентины Эмануэль Маммана проведет новый сезон в составе «Сочи». Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу «Зенита».

    Футбольный клуб «Сочи» арендовал Маммана в прошлом сезоне. Спортсмен принял участие в 19-ти матчах, однако особых успехов за ним замечено не было.

    В состав «Зенита» футболист попал летом 2017 года. Ранее спортсмен выступал за французский «Лион». В составе «Зенита» футболист провел 41 матч. Ему удалось выиграть два титула чемпионов России и Кубок России.