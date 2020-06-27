Смолов забил «Барселоне». До этого он отличился голом в игре с «Реалом»

Российский форвард «Сельты» Федор Смолов забил мяч в ворота «Барселоны» в матче 32-го тура чемпионата Испании.

Игрок забил гол на 50-й минуте с передачи полузащитника Окая Йокушлу. Смолов переправил мяч в сетку из центра штрафной после подачи Йокушлу с правого фланга. Благодаря этому счет сравнялся — 1:1.

Первый гол принадлежит нападающему испанского клуба «Барселона» Луису Суаресу.

Для 30-летнего Смолова это второй гол за «Сельту», до этого он забил мадридскому «Реалу» 16 февраля в гостевом матче. Нападающий московского «Локомотива» выступает за испанскую команду на правах аренды с конца января 2020 года, напомнила «Газета.ru».

Смолова определили в стартовый состав «Сельты», он с первых минут вышел на поле.

«Сельта» набрала 33 очка в 31 матче и занимает 16-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Барселона» с 68 очками расположилась на втором месте. Лидер чемпионата Испании — «Реал», который в 31 матче набрал 68 очков. В топ-3 входит «Атлетико» (55).