Смолова определили в стартовый состав «Сельты» в матче с «Барселоной»

Российский форвард Федор Смолов в предстоящем матче с «Барселоной» будет играть за «Сельту» с первых минут — он выйдет на поле в стартовом составе.

В стартовый состав испанского клуба тренеры включили Смолова, Рубена Бланко, Кевина Васкеса, Джозефа Айду, Хорхе Саенса, Нестора Араухо, Окая Йокушлу, Джакобо Гонсалеса, Браиса Мендеса, Яго Аспаса и Дениса Суареса. Информация об этом появилась на официальной странице «Сельты» в Twitter.

В основном составе «Барсы» на поле выйдут Марк-Андре Тер Стеген, Самюэль Юмтити, Жерар Пике, Семеду, Жорди Альба, Рикард Пуч, Артуро Видаль, Ансу Фати, Иван Ракитич, Луис Суарес и Лионель Месси. Матч начнется в 27 июня в 17:00 по местному времени (в 19:00 по Москве).

Смолов перешел в «Сельту» из московского «Локомотива» на правах аренды в конце января 2020 года. Он будет играть в клубе из Виго до конца сезона. Нападающий буквально за пару недель почувствовал разницу между российским и испанским футболом.

В одном из первых своих интервью после переезда в Европу Смолов рассказал, что испанские футболисты мгновенно подключаются к атаке из защиты. В России для этого нужно время. То же самое, по его словам, касается и защиты.