Смолов провел первый матч за «Сельту»

Смолов провел большую часть встречи с «Валенсией» на скамейке запасных. На поле его выпустили на 77-й минуте. Россиянин заменил Габриэля Фернандеса после того, как «Валенсия» открыла счет 0:1.

До конца матча этот счет не изменился.

В чемпионате Испании «Валенсия» занимает четвертое место с 37 очками, «Сельта» на 18-м месте с 17 очками.

Испанская команда арендовала Смолова до лета 2020 года, затем клуб может выкупить игрока у «Локомотива». За «железнодорожников» Смолов выступал с 2018 года. В текущем сезоне он забил четыре гола и выполнил столько же результативных передач.