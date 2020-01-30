Федор Смолов из «Локомотива» официально перешел в «Сельту»

Пресс-служба футбольного клуба «Локомотив» сообщила, что нападающий команды Федор Смолов переходит в испанскую команду «Сельта». Он будет выступать за новый клуб на правах аренды до лета 2020 года.

Сообщение опубликовано на официальном сайте ФК «Локомотив».

В 19 матчах этого сезона Смолов забил четыре гола и сделал четыре голевых передачи.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил «Чемпионату», что решение о переходе футболиста было принято руководством клуба, тренерским штабом и самим игроком.

«Это будет аренда с выкупом. Все будет зависеть от него, как он себя там проявит», — сказал Семин.

Испанский клуб «Сельта» по результатам сезона занимает 18-е место в турнирной таблице. Издание сообщило, что Смолов получал предложение и от клуба «Вильярреал», но от него отказался.

Издание Faro de Vigo написало, что российский футболист уже направляется в испанию для медосмотра и подписания контракта.

Издание Diario La Grada в начале января сообщало, что Смоловым заинтересовался каталонский футбольный клуб «Эспаньол».