СМИ узнали дату, когда российских болельщиков пустят на стадионы

Российских любителей футбола обязательно начнут пускать на стадионы. Осталось подождать еще три недели. РПЛ согласовала с Роспотребнадзором проведение матчей со зрителями. Трибуны начнут оживать с 21 июня. Есть одно условие: они должны быть заполнены не более чем на 10%.

Как пишет сайт Sports.ru, болельщики могут вернуться на стадионы в день перезапуска Российской Премьер-Лиги, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее стало известно, что чемпионат России по футболу возобновится после перерыва из-за пандемии коронавируса 21 июня. Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин отметил, что дату возобновления турнира выбрали очень удачно — футболистам хватит времени, чтобы прийти в форму после долгого перерыва.

Тренерам разрешат делать по пять замен в матче вместо трех. Официального сообщения о том, что в июне отменят запрет на проведение массовых мероприятий, пока не было. В соответствии с нынешним режимом ограничений зрителей на футболе быть не должно.