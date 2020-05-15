Командам РПЛ разрешат делать по пять замен за матч

По данным Российского футбольного союза, места матчей турнира с 21 июня будут определять с учетом сложившейся эпидемической ситуации.

РФС напомнил, что последние два места Российской Премьер-Лиги (РПЛ) выбывают в Олимп-ФНЛ. Два первых места в турнирной таблице по окончанию сезона Олимп-ФНЛ будут играть в РПЛ.

Футбольные соревнования в России приостановили в марте из-за пандемии коронавируса. Ранее президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин отметил, что дату возобновления турнира выбрали очень удачно, так как у футболистов будет достаточно времени, чтобы прийти в форму после долгого перерыва и самоизоляции.

Он подчеркнул, что теперь нужно привести всех тренеров и футболистов для продолжения чемпионата из-за границы, а это в сложившихся условиях непростая задача. Все ограничения на проведение массовых мероприятий останутся в силе в июне, так что матчи пройдут без зрителей.