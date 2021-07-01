СМИ: турецкий футбольный клуб заинтересовался Артемом Дзюбой

Российским футболистом Артемом Дзюбой заинтересовался турецкий футбольный клуб «Фенербахче». Об этом сообщили «Дни.ру».

По сообщениям зарубежных СМИ, турецкий клуб планирует предложить Дзюбе выгодное сотрудничество. Возможно, в ближайшее время нападающий перейдет в клуб из российского «Зенита».

Ранее российский спортсмен занял второе место по числу выигранных единоборств на групповом этапе чемпионата Европы по футболу. Ему удалость выиграть 27 дуэлей. Первое место в списке занял футболист Юрай Куцка. На счету спортсмена 29 выигранных единоборств.