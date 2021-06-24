Дзюба попал в тройку лучших по числу выигранных единоборств на групповом этапе Евро-2020
Бомбардир российской сборной Артем Дзюба попал на второе место по числу выигранных единоборств на групповом этапе чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщила «Газета.ru».
Список возглавил словацкий футболист Юрай Куцка. На его счету 29 выигранных единоборств. В активе Дзюбы 27 выигранных дуэлей. Тройку лучших замкнул игрок польской сборной Камиль Глик (26).
Бывший наставник московских «железнодорожников» и сборной России Юрии Семин назвал Францию и Италию своими фаворитами на Евро-2020.
«В плей-офф аутсайдеров нет. <…> Россия „выпала“, поэтому спокойно наблюдаем, анализируем», — добавил он.