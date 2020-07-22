СМИ: ЦСКА оценил Влашича в 20 миллионов евро

По данным источника СМИ, итальянский клуб «Наполи» заинтересовался молодым хорватом. ЦСКА назвал сумму в 20 миллионов евро — эта информация была принята иностранным клубом, который начал рассматривать возможность покупки игрока.

Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года. Уже в 2019 году армейцы выкупили футболиста у ливерпульского «Эвертона» за 15,7 миллиона евро. Договор между игроком и российским клубом заканчивается в 2024 году.

Хорватский футболист играл за ЦСКА в мачтах чемпионата России в сезоне 2019 и 2020 года 29 раз. В них Влашич забил 12 мячей и отдал 5 голевых пасов. А всего за российский клуб хорват выступил в 63 матчах.

В СМИ появились сообщения, что «Динамо» и «Рубин» заинтересовались Александром Кокориным. Сейчас футболист занимает позицию форварда в «Сочи». При этом у игрока пока еще действителен контракт с «Зенитом», а в краснодарском клубе он выступает на правах аренды.