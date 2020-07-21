СМИ: Кокориным заинтересовались «Динамо» и «Рубин»

Сейчас у Кокорина контракт с «Зенитом». За клуб из Краснодарского края он выступает на правах аренды. Пока неизвестно, будет ли футболист играть дальше в составе команды из Санкт-Петербурга или нет. По данным издания, спортсмен примет решение о своей дальнейшей судьбе не раньше следующей недели. За это время должна проясниться ситуация с «Зенитом».

Еще у Кокорина впереди встреча с президентом «Сочи» Борисом Ротенбергом. как пишет «Спорт-экспресс», нападающий скорее всего останется в Российской Премьер-Лиге, так как ни одного достойного предложения из-за рубежа он не получал. В нынешнем сезоне Кокорин провел в составе «Сочи» 10 матчей, в которых забил семь мячей.

Ранее отсидевший за драку в центре Москвы Кокорин признался, что тюрьма его ничему не научила и научить не может. За решеткой он осознал, насколько сильно скучает по футболу. Спортсмен отметил, что никому не желает того, через что он прошел.