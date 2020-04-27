СМИ: ЦСКА не станет продлевать контракт с Гончаренко

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко покинет свой пост. Футбольный клуб не планирует продлевать с ним контракт.

Как сообщил sport.ru, ЦСКА ищет нового специалиста на эту должность. Информацию подтвердил журналист Феликс Загребной в Telegram.

«Виктор Гончаренко покинет ЦСКА. Контракт действует до окончания сезона и продлен не будет», — написал он.

При этом он отметил, что основного кандидата на эту вакансию пока нет. По его словам, уход Гончаренко не стоит связывать со сменой владельца ЦСКА.

«По факту руководство осталось прежним», — подчеркнул Загребной.

Виктор Гончаренко — белорусский футболист и тренер. Должность главного тренера московского ЦСКА он занимает с 12 декабря 2016 года. В декабре 2017 года был признан тренером года Белоруссии.

Ранее Гончаренко отказался пожать руку наставнику Спартака после проигрыша своей команды. Тренер «Спартака попытался обнять его со спины, но наставник армейцев оттолкнул коллегу и ушел с поля.