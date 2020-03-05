Тренер ЦСКА объяснил стычку с наставником «Спартака»

Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко прокомментировал стычку, произошедшую между ним и его спартаковским коллегой Доменико Тедеско после матча ¼ финала Кубка России по футболу.

После финального свистка тренер красно-белых направился к Гончаренко для того, чтобы пожать ему руку. Однако наставник ЦСКА жестом продемонстрировал свое нежелание обмениваться рукопожатием с Тедеско. Тренер «Спартака», в свою очередь, подбежав к Гончаренко, попытался обнять его со спины, но наставник армейцев оттолкнул коллегу и ушел с поля.

«То, что есть на тренерской скамейке, там и останется. У нас пытаются всячески сделать так, чтобы тренеры лучше сидели на трибуне. Нас штрафуют за эмоции, за движения, когда мы выходим из технической зоны», — сказал Гончаренко. Его слова приводит РБК. Главный тренер ЦСКА добавил, что футбол — это эмоциональный вид спорта, особенно с тренерской точки зрения.

Тедеско, говоря о том, как он оценивает поступок своего коллеги, заявил, что не увидел проблем в произошедшем. «Игра была эмоциональная, все может произойти», — отметил наставник красно-белых.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоялся накануне в Москве на «Открытие Арене». Спартаковцы одержали победу со счетом 3:2. Решающий гол был забит в дополнительное время. В полуфинале подопечным Тедеско предстоит встретиться с «Зенитом». Матч за место в ½ финала Кубка пройдет 23 апреля.