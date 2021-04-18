СМИ сообщили о возможном уходе Николича из «Локомотива»

Наставник московского «Локомотива» Марко Николич может уйти из клуба из-за конфликта с новым руководством. Об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Николич не согласен с политикой клуба и твердо просил продлить все контракты», — заявил собеседник издания.

По его словам, тренер просил руководство «Локомотива» продлить соглашения с капитаном команды Ведраном Чорлукой, Максимом Мухиным, Владиславом Игнатьевым, Рифатом Жемалетдиновым и Антоном Коченковым.

Пост главного тренера железнодорожников Николич занял 14 мая прошлого года, сменив Юрия Семина. Это вызвало недовольство фанатов клуба. Они выразили поддержку прежнему специалисту и устроили акцию протеста во время матча «Локомотива» и «Оренбурга». Прямо во время встречи болельщики скандировали требования уволить гендиректора московского клуба, а потом покинули трибуны.