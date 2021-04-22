СМИ сообщили о продолжении переговоров по футбольной Суперлиге

Четыре футбольных клуба, итальянские «Милан» и «Ювентус», а также испанские «Барселона» и «Реал», продолжают переговоры по проекту Суперлиги. По словам инсайдеров, их руководство думает, что «если не сработал этот проект, то сработает другой».

Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала Sky Sport Фабрицио Романо. Он сослался на президента футбольного и баскетбольного клубов «Реал Мадрид» Флорентино Переса.

«Итальянские „Ювентус“ и „Милан“ не покинули Суперлигу. Вместе с „Реалом“ и „Барселоной“ они обсуждают возможные решения», — заявил Перес.

О создание нового турнира для топ-клубов 19 апреля объявили 12 команд. Ими стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Сообщение спровоцировало резко негативный ответ со стороны УЕФА и болельщиков команд. Реализация проекта в первоначальном варианте стала невозможна.