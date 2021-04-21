Основателям Суперлиги грозят санкции УЕФА

Жизнь с позором предрекли основателям Суперлиги. Теперь им грозят и санкции со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций, заявили в УЕФА.

Предположение одного из вице-президентов союза привел в Twitter журналист Мохамед Бухафсив.

«Нам придется обсудить возможные дополнительные последствия, первое — им придется жить со стыдом», — процитировал он руководство УЕФА .

Ввести меры против 12 топ-клубов Европы, указано в публикации, призвали их коллеги.

О создании Суперлиги объявили 19 апреля. Предполагалось, что в нее войдут 12 европейских клубов. Об участии в турнире заявили «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус».

Английские команды в итоге отказались от своего решения, а организаторы Суперлиги остановили работу над проектом. Эксперты заметили, что такой поток негатива для создателей турнира стал неожиданностью. Идею назвали сырой.