СМИ сообщили, что Россию отстранят от ЧМ по футболу в Катаре. Но это похоже на вброс

В Сети снова появились новости о том, что российскую сборную могут не пустить на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре. И опять все дело в допинге. WADA уже якобы уведомило Россию о своем решении. Но в РУСАДА никаких документов не получали.

Сообщение о недопуске сборной России по футболу на турнир появилось в Twitter-аккаунте арабского спортивного телеканала BeIN Sports.

«Всемирное антидопинговое агентство уведомило Россию о запрете участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре», — говорится в публикации.

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус рассказал РИА «Новости», что у агентства сейчас нет каких-либо документов, подтверждающих эту информацию. «Никаких официальных документов от WADA на данную тему мы не получали», — заметил Ганус. Он напомнил, что пока что идет суд и для заявлений подобного рода рановато.

Информацию о возможном отстранении сборной России от ЧМ-2022 в Катаре опровергли и в РФС. Почетный президент союза Вячеслав Колосков эти сообщения назвал «очередной банальной провокацией».

«Очередная муть, которая начинает бродить время от времени. WАDА не может кого-то не допустить, такие решения находятся в компетенции международной федерации футбола», — заметил он в разговоре с «Чемпионат.com».

Решением исполкома WADA от 9 декабря 2019 года дисквалифицировали Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Его наказали за манипуляции с базой данных Московской лаборатории.

На протяжении четырех лет российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях под своим флагом. Наблюдательный совет РУСАДА не согласился с санкциями и обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).