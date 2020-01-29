WADA нашло больше 100 случаев манипуляций с данными спортсменов в московской лаборатории

Данными 145 из 298 спортсменов, которые находились под подозрением после проверки базы Московской антидопинговой лаборатории, могли манипулировать. В WADA заявили, что сведения либо изменили, либо удалили.

Проверкой данных занималась команда отдела расследований Всемирного антидопингового агентства. Его глава Гюнтер Юнгер уточнил в беседе с газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung, что расследование длилось с мая по ноябрь 2019 года.

«Данные 145 спортсменов изменены или удалены. Некоторые изменения были сделаны задним числом», — пояснил Юнгер.

По его словам, можно определить, какой именно файл стерли и когда это произошло. Восстановить данные выходит не всегда.

В отделе расследований WADA пообещали, что проверят подозрительные моменты в информации о каждом из 298 спортсменов.

Исполком WADA в декабре 2019 года уличил РУСАДА в несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. В итоге Россию отстранили от международных соревнований и запретили стране принимать международные турниры. Российским спортсменам рекомендовали выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

В РУСАДА намерены оспорить санкции WADA в CAS.