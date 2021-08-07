СМИ назвали клуб, в котором продолжит карьеру Месси

Аргентинский футболист Лионель Месси выбрал новый клуб. По версии СМИ, бывший нападающий «Барселоны» будет играть за «Пари Сен-Жермен».

Прогноз дал спортивный обозреватель Мохамед Бухафси в Twitter. На чем основаны его выводы, журналист не уточнил.

«Лионель Мессии решил присоединиться к ПСЖ на два года», — написал он.

Бухафси добавил, что клуб надеется подписать контракт на выходных. Встречу с отцом Месси — Хорхе — французская сторона запланировала на ближайшее время.

«Барселона» не смогла продлить контракт с Месси из-за условий высший футбольной лиги Испании и запрошенных форвардом гонораров. Долгов у клуба накопилось более миллиарда евро, а траты за прошлый сезон превысили 671 миллион. Половину этой суммы «Барса» выплатила футболисту.