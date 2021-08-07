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    07 августа 2021, 00:32

    СМИ назвали клуб, в котором продолжит карьеру Месси

    Александра Ломейко

    Аргентинский футболист Лионель Месси выбрал новый клуб. По версии СМИ, бывший нападающий «Барселоны» будет играть за «Пари Сен-Жермен».

    Прогноз дал спортивный обозреватель Мохамед Бухафси в Twitter. На чем основаны его выводы, журналист не уточнил.

    «Лионель Мессии решил присоединиться к ПСЖ на два года», — написал он.

    Бухафси добавил, что клуб надеется подписать контракт на выходных. Встречу с отцом Месси — Хорхе — французская сторона запланировала на ближайшее время.

    «Барселона» не смогла продлить контракт с Месси из-за условий высший футбольной лиги Испании и запрошенных форвардом гонораров. Долгов у клуба накопилось более миллиарда евро, а траты за прошлый сезон превысили 671 миллион. Половину этой суммы «Барса» выплатила футболисту.