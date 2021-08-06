Долги оставили Месси без клуба. «Барселона» дала футболисту путевку в жизнь, но больше не может платить ему зарплату

Лионель Месси и «Барселона» расстались. Клуб не может продлить с ним контракт из-за условий высшей футбольной лиги Испании и гонораров, которые запрашивает нападающий. Когда-то «Барселона» дала путевку в жизнь мальчику из бедной семьи. Сегодня звезда футбола, который привык зарабатывать миллионы не только снайперскими голами, но и рекламой, ждет новых предложений.

Причиной ухода Лионеля Месси из «Барселоны» стали долги клуба, которых набралось уже свыше миллиарда евро. При этом по итогам прошлого сезона траты «Барселоны» превысили 671 миллион. Более половины из них пришлось на выплату гонораров Месси. Теперь клубу запретили визировать новые контракты.

Официальный сайт «Барселоны» сообщил, что они не могут подписать очередное соглашения с Месси из-за правил Ла Лиги. По правилам высшей футбольной лиги Испании финансовое состояние клубов и контракты игроков жестко проверяются перед началом сезона. После аудита называется сумма, которую команды могут потратить.

Предвидя потерю Месси, «Барселона» все лето пыталась договориться с руководством Ла Лиги о снисхождении. Однако ее президент Хавьер Тебас заявил, что все зависит исключительно от того, как клуб разрешит сложившуюся финансовую ситуацию, сообщил сайт Marca.com.

Покупатели чемпиона

Месси с 2008 года считается одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире. В 2020-м он стал вторым футболистом и вторым спортсменом в командном виде спорта после Криштиану Роналду, который за свою карьеру заработал более одного миллиарда долларов.



Ровно год назад аргентинец уже хотел покинуть клуб, сообщил сайт Goal.com. «Барселона» запросила за выход 700 миллионов евро. И, хотя футболист мог бы с большой вероятностью успеха оспорить это в суде, он продолжил играть и даже установил несколько рекордов.

Сегодня купить 34-летнего футболиста смогут далеко не все. Основными претендентами называют французский «Пари Сен-Жермен», английский «Манчестер Сити» и команды североамериканской Главной лиги футбола, считает сайт Marca.com. Однако неизвестно, смогут ли они удовлетворить аппетиты звезды.

Мальчик с окраины

Будущий футболист родился в 1987 году в аргентинском городе Росарио. Чтобы обеспечить своих четверых детей, отец трудился рабочим на сталелитейном комбинате, мама подрабатывала уборщицей. Кроме Лионеля, в семье было еще трое детей: старшие братья и сестра.

С пяти лет бабушка Селия начала водить Месси в детский футбольный клуб «Грандоли». Она единственная из всей семьи хотела, чтобы мальчик стал футболистом. Селия не дожила до мировой славы Месси, но он помнил, кто привел его в спорт, и большинство своих голов посвящал бабушке.

С детства Месси предпочитал не отдавать пасы товарищам по команде, а забивать мяч самостоятельно. Из-за этого первый тренер мальчика сравнивал его с Диего Марадоной. В 13 лет юного бомбардира заметили футбольные агенты и пригласили показаться директору «Барселоны». На просмотре Месси играл вместе с 15-летними парнями.

Карьера чемпиона с дефицитом роста

Директор клуба был настолько впечатлен талантом игрока, что убедил совет директоров оплатить переезд семьи Месси в Европу и лечение будущей звезды. Юный футболист страдал дефицитом гормона роста.

Месси оказался в молодежной команде «Барселоны». Он закончил необходимое лечение, а специально разработанные тренером упражнения помогли набрать мышечную массу. Вскоре Месси нашел свой стиль игры, стал капитаном команды и в юношеском турнире в Японии был признан лучшим игроком соревнований.

Сегодняшние регалии Месси намного серьезнее: нападающий и капитан сборной Аргентины, лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины, лучший футболист всех времен. Он шесть раз получал «Золотой мяч» и «Золотые бутсы». Вместе с «Барселоной» выиграл 10 титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов UEFA, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.

Игры с деньгами

Помимо зарплаты и премиальных, весомая часть дохода приходит Месси от рекламы. Он сотрудничает со множеством мировых брендов, футболиста поместили на обложку серии видеоигр, даже турецкие авиалинии не остались в стороне. Но большие деньги принесли нападающему и проблемы с законом.

В 2013 году Месси заподозрили в уклонении от уплаты налогов с 2007 по 2009 год. Хотя футболист и клялся, что это не так, он все же заплатил пять миллионов налоговой службе на покрытие ущерба. Но это не помогло — летом 2016 года Месси и его отец все же были признаны виновными и заплатили 1,7 и 1,4 миллиона евро, чтобы избежать заключения.

Сегодня у Месси нет проблем с налоговой. Он один из самых популярных людей на планете: на аккаунт футболиста в Facebook за первые семь часов после регистрации подписались почти семь миллионов человек. За Instagram звезды «Барселоны» следят более 175 миллионов человек.