СМИ: Месси начал поиски жилья в Париже

Нападающий сборной Аргентины и капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси начал поиски жилья в Париже для своей семьи. Об этом сообщила Le10Sport со ссылкой на источник.

Он ищет недвижимость через парижское агентство люксовой недвижимости. Риелторы уже подобрали несколько вариантов, но они не понравились спортсмену.

Ранее СМИ писали, что парижский «Пари Сен-Жермен» предложил Месси трехлетний контракт, от которого он не сможет отказаться.

В текущем сезоне футболист выступил за «Барселону» на 46 встречах во всех турнирах. В рамках них он забил 37 мячей и сделал 12 результативных передач. Его контракт с сине-гранатовыми истекает 30 июня, отметила «Газета.ru».

Forbes разместил имя 33-летнего Месси на третьем месте среди самых высокооплачиваемых спортсменов в 2020 году. Тогда аргентинец заработал 104 миллиона в виде зарплаты и бонусов.

Бутсы Месси ушли с молотка на аукционе Christie’s за рекордные 125 тысяч фунтов стерлингов (172,7 тысячи долларов). В этой синей обуви с желто-розовыми вставками от фирмы Adidas нападающий «Барсы» играл в декабре 2020 года в матче против «Вальядолида».