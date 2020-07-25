СМИ: Месси может перейти в миланский «Интер»

По данным канала, миланский футбольный клуб хочет заполучить игрока в 2021 году. Тогда у Месси истекает срок контракта с «Барселоной». При этом «Интер» готов платить спортсмену зарплату на уровне 50 миллионов евро в год. Руководство клуба считает переход Месси выгодным. Футболист может привлечь новых инвесторов и увеличить доход от продаж футболок по всему миру.

Контракт аргентинского игрока с «Барселоной» истекает 30 июня 2021 года. Пока о продлении соглашения никто не сообщал. Рыночную стоимость Месси Transfermarkt оценивает в 112 миллионов евро.

Лионель Месси играет в составе «Барселоны» с 2003 года. В составе клуба он четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и 10 раз становился чемпионом Испании. В 2019 году футболист получил «Золотой мяч». Он стал уже шестым в спортивной карьере Месси. Спортсмену удалось побить рекорд по числу призов лучшему футболисту, выступающему в Европе.