Вручение премии «Золотой мяч» впервые отменили

Престижную спортивную премию «Золотой мяч» не будут вручать в 2020 году. Впервые в истории ее отменили. Причина — пандемия коронавируса.

«Исключительный случай в исключительном положении. Впервые в своей истории, которая началась ​​в 1956 году, „Золотой мяч“ не будут вручать в 2020 году из-за отсутствия справедливых условий», — говорится в сообщении журнала France Football, который является организатором премии, в Twitter.

Уникальный 2020 год внес свои коррективы в спортивную жизнь планеты и в мировой футбол в частности. У организаторов премии есть серьезные сомнения, кому в таких условиях должен достаться «Золотой мяч». Чтобы избежать несправедливости, премию со сноской «Трофей, выигранный в исключительных обстоятельствах из-за кризиса в связи с COVID-19» решили не вручать.

В 2019 году «Золотой мяч» получил аргентинский нападающий, капитан «Барселоны» Лионель Месси. Португальский форвард Криштиану Роналду был обладателем престижной премии трижды: в 2008, 2016 и 2017 годах. Три раза «Золотой мяч» получали голландцы Йохан Кройф и Марко ван Бастен и француз Мишель Платини.