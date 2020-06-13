Тюрьма ничему не научила Кокорина

Отсидевший за драку в центре Москвы Кокорин признался, что тюрьма его ничему не научила и научить не может. То, что нужно ценить своих близких, он знал и раньше. За решеткой он это хорошо прочувствовал.

«Многие меня спрашивали о том, поменяла ли меня тюрьма. Точно нет, ничему не научила. Есть вещи, которые мы и так понимали: нужно ценить своих родных и близких. Они пострадали от этой ситуации больше всего, потому что мы были закрыты от них», — рассказал футболист Александр Кокорин своему украинскому коллеге Александру Алиеву во время стрима на YouTube.

Он добавил, что никому не пожелает такого, через что прошел сам. За решеткой он осознал, как скучает по футболу и то, как жизнь может измениться за секунду.

«Но мы считаем, что нас это не коснется, а коснуться может любого. Нужно быть аккуратным», — добавил Кокорин.

Кокорин попал за решетку вместе со своим другом футболистом Павлом Мамаевым, младшим братом Кириллом Кокориным и их общим приятелем Александром Протасовицким после драки в центре Москвы в 2018 году.

Сначала спортсмен сидел в СИЗО. После вынесения приговора его этапировали в колонию в Белгородскую область. Кокорин вышел на свободу по УДО 17 сентября 2019 года.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву. Они направили жалобу в Кассационный суд, так как считают, что к уголовной ответственности их привлекли незаконно. Заседание назначили на 17 июня.