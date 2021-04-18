СМИ: дополнительные матчи Евро-2020 собрались отдать Санкт-Петербургу

УЕФА может разрешить организаторам Евро-2020 в Санкт-Петербурге провести дополнительные матчи турнира. Сейчас идут переговоры по этому вопросу. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным газеты, 18 апреля УЕФА примет решение, что делать с матчами предстоящего чемпионата Европы по футболу в Бильбао, Дублине и Мюнхене. Власти этих городов еще не предоставили решения о допуске болельщиков на трибуны. Теперь нужно решить судьбу трех групповых матчей и игр 1/8 финала. Некоторые из них могут провести в Санкт-Петербурге.

Источники издания сообщили, что один матч группового этапа перенесут на стадион лондонского «Тоттенхэма».

Ранее генеральный директор оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин сообщил, что на матчи чемпионата в Санкт-Петербурге на стадион пустят 50% болельщиков от его заполняемости. Чемпионат Европы по футболу, который перенесли на этот год из-за пандемии коронавируса, пройдет в 12 крупных городах Европы в 12 странах. Так решили поступить в честь 60-летия турнира еще в 2012 году. В Северной столице состоятся четыре матча: три групповых и четвертьфинал.