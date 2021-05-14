СМИ: Агуэро захотел перейти в «Барселону»

Аргентинский футболист «Манчестер Сити» Серхио Агуэро намерен перейти в «Барселону». Об этом рассказал журналист Sky Sport Фабрицио Романо, написало РИА ФАН.

Контрактные обязательства игрока перед английским клубом истекут по окончании этого сезона. Он выступал за «Манчестер Сити» с 2011 года. В статусе свободного агента Агуэро хочет войти в состав «Барселоны».

По данным журналиста, в услугах 32-летнего футболиста заинтересованы три клуба, но спортсмен отдает предпочтение каталонской команде. Переговоры продолжаются, стороны обсуждают контракт сроком до 2023 года.

Накануне «Манчестер Сити» досрочно выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ) сезона-2020/21. Матч завершился со счетом 1:2. В 36-м туре чемпионата главный конкурент «горожан» за золото «Манчестер Юнайтед» проиграл «Лестер Сити». Таким образом, «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в седьмой раз.

В нынешнем сезоне АПЛ Агуэро провел девять встреч и забил один гол.