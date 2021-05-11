«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии по футболу сезона-2020/21. Это стало известно после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Лестера». Матч завершился со счетом 1:2.

Подопечные Хосепа Гвардиолы опережают «Манчестер Юнайтед», который находится на втором месте. Командам осталось провести по три матча в чемпионате. В оставшихся турах нынешнего сезона АПЛ «Манчестер Сити» предстоит сыграть с «Ньюкасл Юнайтед», «Брайтон энд Хоув Альбион» и с «Эвертоном», уточнил сайт Championat.com.

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в седьмой раз. В прошлом сезоне титул взяли игроки «Ливерпуля». Гвардиола, работающий в клубе с 2016 года, в третий раз привел команду к первому месту. До этого под руководством испанца «Манчестер Сити» становился чемпионом Англии в сезонах-2017/18 и 2018/19.

По количеству побед в чемпионатах Англии «Манчестер Сити» обогнал «Челси» и сравнялся по показателю с «Астон Виллой». Больше побед в чемпионате у «Манчестер Юнайтед» (20), «Ливерпуля» (19), «Арсенала» (13) и «Эвертона» (9).