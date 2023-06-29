Спорт 29 июня 2023, 15:48 Слуцкий спародировал нашумевшее интимное видео с Дзюбой Тренер Леонид Слуцкий спародировал видео с Дзюбой в проекте «Большое шоу» РИА «Новости»

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий спародировал скандальный интимный ролик с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой. Тренер изобразил форварда в проекте комика и телеведущего Азамата Мусагалиева «Большое шоу».

По условиям передачи, Слуцкий должен был насмешить других участников выпуска. Он закатывал глаза и высовывал язык, при этом в кадре показывали только лицо тренера.

Слуцкий почти справился с задачей, но участники все же сдержали эмоции и не засмеялись. В конце им показали, что на видео бывший главный тренер национальной сборной накачивал мяч насосом.

Большое шоу

Дзюба и Слуцкий неоднократно подкалывали друг друга в соцсетях. Сейчас форвард «Локомотива» и тренер вместе ведут проект на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Впервые интимное видео с футболистом попало в Сеть в ноябре 2020 года. В начале июня 2023 года в интернет слили еще один ролик пикантного характера с участием Дзюбы. Нападающий заявил, что перед публикацией этих кадров у него пытались вымогать деньги.