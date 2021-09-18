Сложнейший элемент в спортивной гимнастике назвали в честь Нагорного

Международная федерация гимнастики дала название элементу в честь Никиты Нагорного. Это тройное сальто назад в согнутом положении, спортсмен исполнил его первым в мире.

По данным ТАСС, Нагорный выполнил этот элемент на чемпионате Европы в Базеле в 2021 году. Сальто присудили высший уровень сложности — таких элементов всего три.

На Олимпиаде в Токио спортсмен получил три медали — золотую в командном многоборье и две бронзы в личном многоборье и в упражнениях на перекладине.

Также федерация дала названия элементам в честь гимнастов Райдерлея Сапаты, Броуди Мэлоуна и Самира Аит Саида. Чтобы элемент получил название по имени гимнаста, спортсмен должен выполнить его без ошибок на Олимпийских играх, чемпионате мира или других соревнований.

Сборная Израиля по художественной гимнастике не будет участвовать в чемпионате мира в Японии осенью этого года. На сайте Международной федерации гимнастики отмечается, что сборная была вычеркнута из состава участников. Израильская национальная команда снялась с мирового первенства в полном составе.