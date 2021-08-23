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    23 августа 2021, 22:11

    Слова Гордона о подкупе Россией судей по гимнастике опровергли на Украине

    Александра Ломейко

    Журналист Дмитрий Гордон заявил, что глава Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина якобы обвиняла Россию в подкупе судей на соревнованиях. Его слова в федерации опровергли.

    Гордон, рассказал РБК представитель федерации, в последний раз виделся и брал интервью у Дерюгиной около 15-20 лет назад.

    «Так как это было очень давно, она не видит причины сейчас как-то комментировать эти заявления, касающиеся давних событий и потерявшие свою актуальность», — пояснил он.

    В федерации заметили, что «Ирина Дерюгина никого ни в чем не винит». Результаты последних соревнований она сочла вполне справедливыми, в том числе судейство Олимпиады в Токио.

    Дмитрий Гордон заявил о подкупах после выступления российских гимнасток на прошедших Олимпийских играх.

    Серебро в личном многоборье досталось Дине Авериной, ее сестра Арина оказалась на четвертом месте. Золото присудили израильтянке Линой Ашрам, что вызвало многочисленные дискуссии.