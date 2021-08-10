facebook_pixel
    10 августа 2021, 21:41

    Дмитрий Гордон объяснил, почему негативно относится к российским спортсменам

    Арина Бобкова

    Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, почему негативно относится к российским спортсменам на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Об этом сообщила «Спорт-Экспресс».

    «Я привык быть профессионалом. Но в художественной гимнастике я не профессионал. Что касается отношения к России, то оно плохое. Весь мир знает об употреблении мельдония российскими спортсменами. Из-за этого складывается плохое отношение к России», — заявил Гордон.

    Российская гимнастка Дина Аверина заняла второе место на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио в индивидуальном многоборье. В сумме она набрала 107,650 балла. Золото забрала представительница Израиля Лина Ашрам (107,800). Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100), передала «Газета.ru».