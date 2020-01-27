Триумфальное выступление российских фигуристок на чемпионате Европы по фигурному катанию не понравилось немцам. В Федерации фигурного катания Германии его сочли «детским».

Спортивный директор Федерации Удо Денсдорф усомнился в дальнейшем развитии карьеры россиянок. Его мнение привела газета Sueddeutsche Zeitung.

«Это слишком по-детски для меня. Не думаю, что это хорошо для спорта», — отметил чиновник. По его мнению, актуальным становится вопрос о том, каковы перспективы у юных фигуристок.

Денсдорф напомнил о 17-летней Алине Загитовой, приостановившей свои выступления. Происходящее в российском фигурном катании спортивный директор немецкой организации сравнил с «фабрикой», на которой периодически появляется следующий молодой спортсмен.

«Спорт живет за счет конкуренции. Поэтому развитие не очень хорошее», — подчеркнул Удо Денсдорф, комментируя доминирование России в подобных состязаниях.

На чемпионате Европы по фигурному катанию сборная России взяла 10 медалей, среди которых — четыре золотых. На пьедестале оказались воспитанницы Этери Тутберидзе — Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, получившие золотую, серебряную и бронзовую медали соответственно.

В число победителей в мужском одиночном катании вошел Дмитрий Алиев. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли в соревнованиях спортивных пар, Виктория Синицина и Никита Кацалапов — в танцах на льду.