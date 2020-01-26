Триумф на льду. Российские фигуристы снова взяли все золото на чемпионате Европы

Оглушительным успехом России завершился чемпионат Европы по фигурному катанию — 2020 в австрийском Граце — все золотые медали взяли наши спортсмены. Всего было разыграно 12 комплектов наград и 10 из них — у России. Это событие обязательно войдет в историю фигурного катания, и особенную гордость вызывает то, что российские фигуристы уже не в первый раз выигрывают все золото турнира. Точно также, 14 лет назад, фигуристы из России взяли все первые места во всех представленных категориях на чемпионате Европы, проходившем во французском Лионе.

Чемпионат Европы — 2020. Грац

Мужское одиночное катание — золото и серебро

Победителем чемпионат Европы в мужском одиночном катании в 2020 году стал россиянин Дмитрий Алиев. В произвольной программе его результат 184,44 балла, в сумме с результатами короткой программы — 272,89.

После выступления Алиев не смог сдержать слез. В последний раз российский одиночник побеждал на чемпионате Европы в 2012 году: это был Евгений Плющенко. Последующие семь лет золото брал испанец Хавьер Фернандес.

Второе место в чемпионате Европы — 2020 также завоевал представитель России — Арутур Данелян. Его результат 246,74 балла и, соответственно, серебро турнира.

Парное катание — весь пьедестал

Первое место в парном катании Чемпионата досталось фигуристам из России —Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. Мало того, в короткой программе пара установила мировой рекорд. За прокат произвольной программы Бойкова и Козловский набрали 152,24 балла, в общей сложности паре удалось получить 234,58 балла.

Серебро тоже взяли российские фигуристы — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Их результат — 208,64 балла. Бронза также оказалась в копилке спортсменов из России — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин набрали за две программы 206,53 баллов и заняли почетное третье место.

Три российских дуэта слушали гимн страны на пьедестале в австрийском Граце. Все болельщики испытывали в тот момент непередаваемые эмоции радости и гордости. Редкое зрелище, когда все медалисты одной страны берут все три призовые медали. Эти удивительные кадры надолго запомнятся всем поклонникам фигурного катания.

Спортивные танцы — золото и бронза

Соревнования спортивных пар завершились победой россиян Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Они побили личные рекорды и в ритм-танце (88,78 балла) и в произвольной программе (131,69). В общей сумме у них 220,42 балла. Особую ценность этой победе добавило то, что позади остались французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, которые становились чемпионами пять раз подряд. Лидировавшие после ритм-танца, они все же уступили россиянам 14 сотых балла.

Третье место также досталось паре из России — Александре Степановой и Ивану Букину. В произвольной программе они побили личные рекорды (127,64), и в сумме получили 211,29 балла.

Женское одиночное катание — весь пьедестал

Золото в соревновании одиночниц завоевала россиянка Алена Косторная. Фигуристка лидировала уже после короткой программы. За произвольный прокат Косторная набрала 155,89 балла, и в сумме у россиянки оказалось 240,81 балла.

Другая представительница России Анна Щербакова набрала суммарно 237,76 балла. Этот результат позволил ей взять серебро чемпионата Европы.

Тройку призеров замкнула еще одна российская фигуристка Александра Трусова. За свои выступления она набрала 225,34 балла.

Церемония награждения. И снова весь пьедестал у россиянок.

Чемпионат Европы — 2006. Лион

Триумфом российских фигуристов отличился чемпионат Европы — 2006. Тогда, 14 лет назад, во французском городе Лион все золотые медали завоевали спортсмены из России.

В мужском одиночном катании победу одержал Евгений Плющенко, лидером в женском катании стала Ирина Слуцкая. Среди пар первое место досталось Татьяне Тотьмяниной и Максиму Маринину, в танцах на льду золото забрали Татьяна Навка и Роман Костомаров.

Россиянка Елена Соколова в 2006-м стала серебряным призером в одиночном катании среди женщин. В парном катании россияне Мария Петрова и Алексей Тихонов взяли бронзовую медаль турнира.

Слезы радости за повторный триумф российских фигуристов

Победы достались «каторжным трудом»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова очень обрадовалась триумфу российских фигуристов на чемпионате Европы в Австрии. В беседе с «360» она отметила, что такой успех фигуристов связан с каторжным трудом. Тарасова заметила, что каждое поколение фигуристов нужно взращивать, и на этом чемпионате Европы у наших фигуристов не было конкурентов.

Тарасова также поздравила тренеров, спортсменов и федерацию «с тем, что у нас есть».

Радость до слез

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, взявшая в паре с Романом Костомаровов золото в танцах на льду на ЧЕ —2006, рассказала, что до слез радовалась победе российского танцевального дуэта Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

«Я очень рада за наших ребят, особенно за Вику с Никитой, просто до слез. […] Приятно за наше мужское катание, за спортивные пары — весь пьедестал заняли, — рассказала Навка в беседе с ТАСС. Олимпийская чемпионка также отметила, что сейчас — главное не расслабляться. Самый важный старт, по ее словам, будет для них через два года.

Счастье от побед будет полным при чистом катании соперников

Тренер российских танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова Александр Жулин рассказал, что испытывает огромную радость от победы своих подопечных. Он также уточнил, что его счастье будет полным только при чистом выступлении соперников.

«Безусловно, я чувствую сейчас огромную радость, но Габриэла и Гийом (Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон — фигуристы из Франции, занявшие второе место — прим. ред.) не катались сегодня чисто. Окончательно я буду счастлив лишь, когда будем выигрывать при чистых прокатах соперников», — сказал Жулин в разговоре с ТАСС. Он сказал слова благодарности Синициной и Кацалапову за их катание. Они все силы отдали, подчеркнул тренер.

Жулин добавил также, что до чемпионата мира в подготовке дуэта ничего не надо менять.

Это очень достойный результат

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал, что танцевальные дуэты Синицина и Кацалапов, а также Степанова и Букин выложились и показали достойный результат на прошедшем в Граце чемпионате Европы.

«Молодцы, очень хорошо катались — выложились, катались просто наотмашь. Это очень достойный результат», — сказал Горшков.