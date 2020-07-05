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    05 июля 2020, 17:51

    «Сказали, он счастливчик». Друзья и тренер — о состоянии футболиста «Знамени Труда» после молнии

    Алена Макаренко, Екатерина Земская

    Во вратаря футбольного клуба «Знамя Труда» Ивана Заборовского во время тренировки попала молния. Друзья и тренер 16-летнего спортсмена рассказали «360» о его самочувствии и о том, как все произошло.

    Слово друзьям

    Друг футболиста рассказал, что Заборовский приходил в себя 5 июля.

    «Я сегодня общался с сестрой его. Сказали, он у вас счастливчик», — сообщил он.

    По словам товарища футболиста, во время тренировки погода была ясная, ничего не предвещало — ни дождя, ни предпосылок не было.

    Другой знакомый пострадавшего спортсмена отказался пока давать комментарии. Он предложил дождаться официальной информации от клуба и врачей.

    «Сейчас держим за Ваню кулачки и молимся о его здоровье», — добавил он.

    Еще один друг Заборовского рассказал «360», что состояние спортсмена стабильное, сердцебиение нормальное, «жить будет».

    … и тренеру

    Детали событий, которые произошли 4 июля, «360» рассказал тренер команды «Знамя Труда» Игорь Майоров.

    Была плановая тренировка. На улице было пасмурно, то есть не было ни грозы, ни дождя, ничего не было. Команда разминалась, вратарь отдельно разминался, и получилось, что молния ударила прямо в него

    Игорь Майоровтренер ФК «Знамя Труда».

    Причем телефона у юноши с собой не было.

    Другой тренер и администратор спасли Заборовскому жизнь. У подростка остановилось дыхание, а представители команды запустили ему сердце. Вскоре приехала скорая, юному спортсмену сделали кардиограмму сердца.

    «Сердце нормальное, здоровое, работает хорошо», — отметил Майоров.

    Футболиста отвезли в ожоговый центр посмотреть, есть ли внутренние ожоги.

    Палец большой немножко почернел, и на шее ссадина от цепочки — видно, цепочка сгорела

    Игорь Майоровтренер ФК «Знамя Труда».

    Отец Заборовского сейчас находится в больнице в Люберцах рядом с сыном. По его словам, юноша еще не приходил в сознание.