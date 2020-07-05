«Сказали, он счастливчик». Друзья и тренер — о состоянии футболиста «Знамени Труда» после молнии
Слово друзьям
Друг футболиста рассказал, что Заборовский приходил в себя 5 июля.
«Я сегодня общался с сестрой его. Сказали, он у вас счастливчик», — сообщил он.
По словам товарища футболиста, во время тренировки погода была ясная, ничего не предвещало — ни дождя, ни предпосылок не было.
Другой знакомый пострадавшего спортсмена отказался пока давать комментарии. Он предложил дождаться официальной информации от клуба и врачей.
«Сейчас держим за Ваню кулачки и молимся о его здоровье», — добавил он.
Еще один друг Заборовского рассказал «360», что состояние спортсмена стабильное, сердцебиение нормальное, «жить будет».
… и тренеру
Детали событий, которые произошли 4 июля, «360» рассказал тренер команды «Знамя Труда» Игорь Майоров.
Была плановая тренировка. На улице было пасмурно, то есть не было ни грозы, ни дождя, ничего не было. Команда разминалась, вратарь отдельно разминался, и получилось, что молния ударила прямо в негоИгорь Майоровтренер ФК «Знамя Труда».
Причем телефона у юноши с собой не было.
Другой тренер и администратор спасли Заборовскому жизнь. У подростка остановилось дыхание, а представители команды запустили ему сердце. Вскоре приехала скорая, юному спортсмену сделали кардиограмму сердца.
«Сердце нормальное, здоровое, работает хорошо», — отметил Майоров.
Футболиста отвезли в ожоговый центр посмотреть, есть ли внутренние ожоги.
Палец большой немножко почернел, и на шее ссадина от цепочки — видно, цепочка сгорелаИгорь Майоровтренер ФК «Знамя Труда».
Отец Заборовского сейчас находится в больнице в Люберцах рядом с сыном. По его словам, юноша еще не приходил в сознание.