Во вратаря футбольного клуба «Знамя Труда» Ивана Заборовского во время тренировки попала молния. Друзья и тренер 16-летнего спортсмена рассказали «360» о его самочувствии и о том, как все произошло.

Слово друзьям

Друг футболиста рассказал, что Заборовский приходил в себя 5 июля.

«Я сегодня общался с сестрой его. Сказали, он у вас счастливчик», — сообщил он.

По словам товарища футболиста, во время тренировки погода была ясная, ничего не предвещало — ни дождя, ни предпосылок не было.

Другой знакомый пострадавшего спортсмена отказался пока давать комментарии. Он предложил дождаться официальной информации от клуба и врачей.

«Сейчас держим за Ваню кулачки и молимся о его здоровье», — добавил он.

Еще один друг Заборовского рассказал «360», что состояние спортсмена стабильное, сердцебиение нормальное, «жить будет».

… и тренеру

Детали событий, которые произошли 4 июля, «360» рассказал тренер команды «Знамя Труда» Игорь Майоров.

Была плановая тренировка. На улице было пасмурно, то есть не было ни грозы, ни дождя, ничего не было. Команда разминалась, вратарь отдельно разминался, и получилось, что молния ударила прямо в него Игорь Майоров тренер ФК «Знамя Труда».

Причем телефона у юноши с собой не было.

Другой тренер и администратор спасли Заборовскому жизнь. У подростка остановилось дыхание, а представители команды запустили ему сердце. Вскоре приехала скорая, юному спортсмену сделали кардиограмму сердца.

«Сердце нормальное, здоровое, работает хорошо», — отметил Майоров.

Футболиста отвезли в ожоговый центр посмотреть, есть ли внутренние ожоги.

Палец большой немножко почернел, и на шее ссадина от цепочки — видно, цепочка сгорела Игорь Майоров тренер ФК «Знамя Труда».

Отец Заборовского сейчас находится в больнице в Люберцах рядом с сыном. По его словам, юноша еще не приходил в сознание.