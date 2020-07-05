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    05 июля 2020, 16:40

    Юного футболиста из «Знамени Труда» ввели в искусственную кому после удара молнии

    Нина Петлинова

    В 16-летнего вратаря футбольного клуба «Знамя Труда» Ивана Заборовского во время тренировки попала молния. Подростка госпитализировали и ввели в искусственную кому.

    Об этом РИА «новости» рассказал генеральный директор подмосковной команды Игорь Майоров.

    Он отметил, что пострадавшему вратарь сразу оказали первую помощь и вызвали скорую. Специалисты доставили его в реанимацию, а вечером перевезли в Люберцы на вертолете. Сейчас юношу ввели в искусственную кому — скорее всего, врачи выведут его из этого состояния уже вечером.

    По ходу вчерашней тренировки в нашего вратаря Ивана Заборовского попала молния. В тот момент ни грозы, ни дождя не было. Обычная тренировка, команда занималась отдельно в 20 метрах, вратари — отдельно

    Игорь Майоров.

    Майоров отметил, что впервые слышит о такой ситуации — никто из тех, с кем он разговаривал, не смог припомнить случая, чтобы в футбольное поле попадала молния. Он подчеркнул, что если бы начались ливень или гроза, тренировку бы сразу остановили.

    Ранее спасатель рассказал о самых безопасных местах, в которых можно переждать грозу, если стихия застала вне дома. Не стоит покидать машину во время непогоды — несмотря на то, что она металлическая, она хорошо защищает от удара молнии. Главное — убедиться, что на автомобиле не установлена большая радиоантенна.