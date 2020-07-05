Юного футболиста из «Знамени Труда» ввели в искусственную кому после удара молнии

Об этом РИА «новости» рассказал генеральный директор подмосковной команды Игорь Майоров.

Он отметил, что пострадавшему вратарь сразу оказали первую помощь и вызвали скорую. Специалисты доставили его в реанимацию, а вечером перевезли в Люберцы на вертолете. Сейчас юношу ввели в искусственную кому — скорее всего, врачи выведут его из этого состояния уже вечером.

По ходу вчерашней тренировки в нашего вратаря Ивана Заборовского попала молния. В тот момент ни грозы, ни дождя не было. Обычная тренировка, команда занималась отдельно в 20 метрах, вратари — отдельно Игорь Майоров.

Майоров отметил, что впервые слышит о такой ситуации — никто из тех, с кем он разговаривал, не смог припомнить случая, чтобы в футбольное поле попадала молния. Он подчеркнул, что если бы начались ливень или гроза, тренировку бы сразу остановили.

Ранее спасатель рассказал о самых безопасных местах, в которых можно переждать грозу, если стихия застала вне дома. Не стоит покидать машину во время непогоды — несмотря на то, что она металлическая, она хорошо защищает от удара молнии. Главное — убедиться, что на автомобиле не установлена большая радиоантенна.