Спорт 10 февраля 2024, 10:29 Скандал с Месси обернулся отменой матча сборных Аргентины и Нигерии Матч сборных Аргентины и Нигерии в Китае отменили после скандала с Месси YUTAKA/AFLO/globallookpress

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Товарищеский матч между сборными Аргентины и Нигерии отменили из-за скандала с нападающим Лионелем Месси. Ранее он из-за травмы не вышел на поле в игре «Интер Майами» со сборной Гонконга, напомнило РИА «Новости».

В прошлое воскресенье команда Месси — «Интер Майами» на глазах почти у 40 тысяч зрителей победила сборную Гонконга со счетом 4:1. Самому Месси пришлось в течение всей игры оставаться на скамейке запасных, так как он получил травму — растяжение сухожилия. Во втором тайме болельщики начали скандировать «Мы хотим Месси!» Они также освистали совладельца клуба Дэвида Бекхэма, извинившегося после игры за отсутствие аргентинца и уругвайского нападающего Луиса Суареса.

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После этого спортивное бюро китайского города Ханчжоу сообщило об отмене игры между Аргентиной и Нигерией.

В январе в Лондоне прошла торжественная церемония The Best FIFA Football Awards. Нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси объявили победителем в номинации лучший игрок года.