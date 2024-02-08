Спорт 08 февраля 2024, 19:59 Синие карточки с удалением на 10 минут появятся в футболе The Telegraph: в футболе появится синяя карточка за разговоры с арбитром Pxhere

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Синюю карточку в ближайшее время введет Международный совет футбольных ассоциаций. Как стало известно The Telegraph, при ее предъявлении игроков с поля будут удалять на 10 минут.

Синей карточкой будут наказывать за преднамеренные фолы, проявление несогласия с официальными лицами матча. Например, если игрок будет слишком много разговаривать с арбитром.

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Если футболист получил две синие карточки в матче или комбинацию желтой и синей — ему показывают красную. Пока нововведение не будут вводить на соревнованиях высшего уровня. Систему сначала протестируют в низших лигах. Но в Кубке Англии синюю карточку, возможно, будут использовать уже летом.

Ранее Международная федерация футбола получила письма от 12 стран Ближнего Востока, в которых они призвали отстранить сборную Израиля от матчей. В качестве причины была указана военная операция в Газе.