08 февраля 2024, 14:42
Страны Ближнего Востока призвали ФИФА отстранить Израиль от соревнований
Sky News: 12 стран Ближнего Востока призвали ФИФА отстранить Израиль от игр
Международная федерация футбола (ФИФА) получила письма от 12 стран Ближнего Востока, в которых они призвали отстранить сборную Израиля от матчей из-за военных операций в Газе. Об этом сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на письмо.
Одним из инициаторов письма стал сводный брат короля Иордании принц Али бин Аль-Хусейн. Он возглавляет Федерацию футбола Западной Азии. Также среди тех, кто направил письмо, числятся представители Палестины и Саудовской Аравии.
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Обращение направили не только в ФИФА, но и всем национальным футбольным федерациям, а также шести региональным конфедерациям. В этот список вошли Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в которую входит Израиль.
При этом израильская ассоциация футбола призвала всех мировых представителей не смешивать политику и спорт. Также израильская сторона пожелала удачи сборной Иордании в первом для нее финале Кубка Азии.
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Конфликт Израиля и Палестины
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