Силач-рекордсмен собрался сдвинуть с места «Сапсан»

Силач-экстремал Денис Вовк установил рекорд, протащив самолет несколько метров. Позже он собирается то же самое повторить с «Сапсаном». Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

«Поначалу мне предлагали „Сухой Суперджет“. Но для мирового рекорда лучше было взять иностранный аппарат», — рассказал спортсмен.

Он уточнил, что в итоге выбрал Airbus А319, который весит на три тонны больше. Вовк протащил самолет на пять метров и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Уточняется, что спортсмен весит 89 килограммов. Обычно в подобных соревнованиях участвуют атлеты, вес которых достигает 150 килограммов. При весе менее 90 килограммов сдвинуть самолет раньше считалось невозможным.

Вовк добавил, что к лету он планирует установить еще один рекорд и в следующий раз сдвинуть в места поезд «Сапсан».

Ранее российский боксер Давид Аванесян защитит звание чемпиона Европы в полусреднем весе. Этот титул ему принесла победа над британским спортсменом Джошем Келли.

Давид Аванесян третий раз защитит титул чемпиона Европы. Впервые он получил пояс весной 2019 года.