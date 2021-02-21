Боксер Аванесян защитил титул чемпиона Европы

Российский боксер Давид Аванесян защитит звание чемпиона Европы в полусреднем весе. Этот титул ему принесла победа над британским спортсменом Джошем Келли.

Поединок Аванесяна и Келли проходил 20 февраля на Wembley Arena в Лондоне. Россиянин одержал победу в шестом раунде техническим нокаутом. При этом в начале боя британец ударился о локоть соперника, из-за чего получил рассечение на затылке. В Четвертом раунде у боксера появилась еще одна рана рядом с правым глазом. В шестом раунде Аванесяну удалось дважды отправить соперника в нокдаун.

Давид Аванесян третий раз защитит титул чемпиона Европы. Впервые он получил пояс весной 2019 года. Тогда боксер победил испанца Кевина Лехаррага. Сейчас на счету спортсмена 27 побед, из которых 15 были выполнены нокаутом. За свою карьеру россиянин потерпел три поражение, а один раз бой закончился ничьей.

Британец первый раз проиграл на профессиональном ринге. В его активе сейчас 10 побед, в числе которых шесть нокаутом. Также на счету Келли одна ничья.