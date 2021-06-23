Швеция и Испания вышли в плей-офф Евро-2020

Сборные Испании и Швеции по футболу завоевали путевки в 1/8 финала чемпионата Европы-2020. В плей-офф команды вышли от группы E.

В группе Швеция набрала семь очков и заняла лидирующую позицию. В активе испанской сборной пять очков, команда расположилась на второй строчке, уточнил «Интерфакс».

В заключительном туре группового этапа Швеция выиграла у Польши. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2. На дубль шведа Эмиля Форсберга (на второй и 59-й минутах) двумя голами ответил Роберт Левандовски (на 61-й и 84-й минутах матча). Победный гол провел Виктор Классон в компенсированное ко второму времени матча.

В Севилье испанская сборная со счетом 5:0 разгромила команду Словакии. Два мяча словаки провели в свои ворота. Кроме того, ворота словаков поразили испанцы Эмерик Лапорт, Пабло Сарабия и Ферран Торрес.

Сборная Словакии с тремя баллами разместилась на третьей строчке в группе. Но не смогла попасть в четверку лучших из тех, кто разместился на аналогичной строчке в своем квартете. Таким образом Словакия не попала в 1/8 финала. В плей-офф не вошла и Польша. Эта сборная стала четвертой в группе, набрав одно очко.

Сборная Украины по футболу вышла в 1/8 финала чемпионата Европы. Выход страны плей-офф стал первым в истории команды. Украинские футболисты заняли третье место в своей группе, набрав три очка.