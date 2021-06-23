Сборная Украины добыла себе выход в плей-офф Евро-2020

Сборная Украины по футболу вышла в 1/8 финала чемпионата Европы. Выход страны плей-офф стал первым в истории команды.

Украинские футболисты заняли третье место в своей группе, набрав три очка. В 1/8 финала могли попасть Словакия и выступавшие в одной группе со сборной РФ финны, уточнил сайт РБК.

Место в плей-офф оспаривали две лучшие команды из каждой группы и четыре из шести лучших третьих мест. Сборная Украины за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей опередила своих потенциальных соперников.

Из третьих мест в 1/8 финала также вышли чехи и команда Швейцарии.