Сборная Украины добыла себе выход в плей-офф Евро-2020
Сборная Украины по футболу вышла в 1/8 финала чемпионата Европы. Выход страны плей-офф стал первым в истории команды.
Украинские футболисты заняли третье место в своей группе, набрав три очка. В 1/8 финала могли попасть Словакия и выступавшие в одной группе со сборной РФ финны, уточнил сайт РБК.
Место в плей-офф оспаривали две лучшие команды из каждой группы и четыре из шести лучших третьих мест. Сборная Украины за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей опередила своих потенциальных соперников.
Из третьих мест в 1/8 финала также вышли чехи и команда Швейцарии.