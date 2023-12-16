Общество 16 декабря 2023, 14:31 Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею Макаров Трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака» Макаров умер в 82 года Freepik

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Легендарный защитник «Спартака» Алексей Макаров скончался на 83-м году жизни. О смерти спортсмена сообщила пресс-служба красно-белых.

«ХК „Спартак“ скорбит и соболезнует родным и близким Алексея Сергеевича Макарова, вечная память легендарному защитнику нашего клуба!» — написали представители клуба.

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Макаров играл за «Спартак» с 1960 по 1972 годы, команда с его участием трижды брала золото на чемпионатах СССР. Всего в составе московского «Спартака» хоккеист провел 380 матчей, забросив 70 шайб, а также дважды выиграл кубок СССР.

«Соболезнования родным и близким»;

«Пусть земля ему будет пухом»;

«Печально», — написали в соцсети фанаты спортсмена.

Информация о времени и месте похорон хоккеиста пока не появилась. Причина смерти пока неизвестна.