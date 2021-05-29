Шлеменко проведет бой с экс-чемпионом Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко проведет бой с бывшим чемпионом Bellator Рафаэлем Карвальо. Дата поединка пока неизвестна.

Организаторы поединка заявили, что время и место встречи Шлеменко и Карвальо планируется объявить в ближайшее время, сообщил ТАСС. По предварительной информации, бой может состояться в июле.

Последний бой Шлеменко провел против Марсио Сантосо на турнире AMC Fight Nights во Владивостоке. Эта победа стала 60-й для россиянина. Шлеменко был чемпионом Bellator в среднем весе с февраля 2013 года по сентябрь 2014 года.

Карвальо стал чемпионом Bellator в среднем весе в 2015 году. Он смог трижды защитить этот титул. На турнире Bellator 258 бразилец проиграл американцу Лоренцу Ларкину.

В апреле россиянин Вадим Немков защитил чемпионский пояс Bellator в полутяжелом весе в поединке с Филом Дэвисом на турнире Bellator 257 в США. Глава бойцовского промоушена Скотт Кокер назвал Немкова «настоящим зверем».