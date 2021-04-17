Россиянин Немков защитил чемпионский пояс Bellator в поединке с Дэвисом

Россиянин Вадим Немков победил американского бойца Фила Дэвиса на турнире Bellator 257 в США. По итогам поединка спортсмен защитил пояс чемпиона организации в полутяжелом весе. Глава бойцовского промоушена Скотт Кокер назвал Немкова «настоящим зверем».

Встреча длилась пять раундов. По словам Кокера, Немков и Дэвис продемонстрировали зрелищный и динамичный поединок.

«Дэвис — отличный боец, но Немков — настоящий зверь. <…> Это был отличный поединок двух сильных соперников», — цитирует «Газета.ru» главу Bellator.

Пояс чемпиона россиянин завоевал в августе прошлого года. Бой с Дэвисом стал первой защитой этого трофея.

Поединок прошел в рамках Гран-при Bellator в полутяжелом весе. В полуфинале россиянин сразится либо с Йоэлем Ромеро, либо с Энтони Джонсоном. В зависимости от исхода встречи кубинца и американца.