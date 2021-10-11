Малосолов оценил шансы сборной России в матче со Словенией

Футбольный эксперт Андрей Малосолов перед игрой сборной России со Словенией оценил силы соперника. По мнению аналитика, словенская команда не блещет игрой, однако в сборной России тоже не все гладко. Несмотря на сложности, национальной сборной необходимо победить в Мариборе, где состоится игра.

Андрей Малосолов заявил, что Словения способна преподнести сборной России сюрприз, ведь в ее составе есть больше игроков из сильных европейских лиг, чем в составе российской команды.

«В этом отборочном цикле Словения, мягко говоря, не блистает, но надо понимать, что и состав сборной России, наверное, один из самых средних, если не сказать худших за последние 30 лет», — поделился мнением эксперт.

Андрей Малосолов добавил, что сборная России выглядит безлико, качество игры вызывает большие вопросы, но пока нашим футболистам везет. При недавно назначенном главном тренере Валерии Карпине команда провела четыре матча, в которых одержала три победы и один раз сыграла вничью.

«В каждом матче нужно побеждать, чтобы сохранить второе место или даже выйти на первое место, выйти напрямую на чемпионат мира в Катаре. Задача ставится именно такая», — рассказал Андрей Малосолов. Он также напомнил, что в Мариборе сборная России уже однажды проиграла, из-за чего не попала на чемпионат мира 2010 года. По словам эксперта, матч станет для болельщиков знаковым.

Отвечая на вопрос о том, почему сборная России располагает не самым сильным составом, Андрей Малосолов назвал слабые позиции российских команд в еврокубках, ослабевшую тренерскую школу и неудачное поколение нынешних футболистов.

Квалификационный матч группы Н Словения — Россия состоится в Мариборе 11 октября.

Сборную России в игре с командой Словакии комментатор Геннадий Орлов сравнил с детским садом. Команда Валерия Карпина победила со счетом 1:0.