Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре сборной России в матче со Словакией. Журналист сравнил команду Валерия Карпина с детским садом. Об этом он сообщил изданию «Спорт-Экспресс».

Орлов признался, что его не сильно смущает то, что словаки владели мячом 70% времени. Телекомментатор объяснил, что на зрелищную игру россиян было сложно рассчитывать, потому что в сборной много неопытных игроков. Противопоставить сильным словакам просто некого.

«У нас сегодня в сборной был футболист уровня Куцки? По опыту, по мастерству? Ну кого вы с ним поставите рядом? Это детский сад под руководством Карпина. Но он еще повзрослеет! У этой команды есть перспективы», — сказал телекомментатор.

Сборная России накануне сыграла с командой Словакии, матч прошел в рамках седьмого тура отбора на чемпионат мира по футболу — 2022. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол словаки забили сами себе — мяч отправил в ворота защитник Милан Шкриньяр.

Над поражением Словакии ранее посмеялись в UEFA.