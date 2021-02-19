Шансы Медведева на победу в Australian Open оценили

Российский тренер Игорь Куницын оценил шансы Даниила Медведева на победу в Australian Open. Он впервые дошел до итогового матча этого турнира и сыграет с Новаком Джоковичем.

«На самом деле Даня один из немногих теннисистов, который не один раз обыгрывал Новака Джоковича, например. Правда, в формате из пяти сетов он пока что этого не делал, но, наверное, он один из немногих, кто сейчас может это сделать», — сказал «360» старший тренер, теннисист и мастер спорта международного класса Игорь Куницын.

Собеседник уверен, что хорошие подачи помогут Медведеву выиграть в финале.

Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал Australian Open. В полуфинале он оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса. Россияне не доходили до итогового матча этого турнира с 2005 года — тогда это был Марат Сафин.