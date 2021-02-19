Россиянин впервые с 2005 года вышел в финал Australian Open

Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал Australian Open. В полуфинале он оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса. Россияне не доходили до итогового матча этого турнира с 2005 года — тогда это был Марат Сафин.

В полуфинале, который состоялся 19 февраля, Медведев обыграл Циципаса в трех сетах со счетом 6:4, 6:2, 7:5. В социальных сетях появилось видео с радостным российским теннисистом после победы.

В финале Australian Open Медведеву предстоит встретиться с прошлогодним победителем и первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Для сербского спортсмена Медведев станет вторым соперником из России в ходе этих соревнований. В минувший четверг, 18 февраля, он обыграл открытие этого чемпионата — Аслана Карацева, который никогда не поднимался так высоко на международных соревнованиях.

На счету Джоковича восемь финалов Australian Open и столько же побед.

У Медведева победная серия из 20 матчей и его второй финал в международных соревнованиях. В первый раз он вышел на завершающие матчи в US Open в 2019 году, где проиграл Рафаэлю Надалю.