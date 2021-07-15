Шахматист узнал о том, что болен ковидом, прямо во время партии Кубка мира

В Сочи во время Кубка мира по шахматам индонезийскому игроку Сусанто Мегаранто пришел положительный результат теста на коронавирус. Как сообщили в Международной шахматной федерации, партию сразу прервали, а соперника индонезийца объявили победителем по умолчанию.

Мегаранто несколько раз сдавал тесты на коронавирус. Сначала он сделал это перед самой поездкой в Сочи, а потом повторил еще три раза — 10, 11 и 14 июля. Результаты последнего из тестов оказались положительными.

В федерации заявили, что агентство, которое проводило анализ, должно было сообщить о наличии коронавируса у шахматиста хотя бы за несколько часов до начала самой игры. Но организаторы узнали об этом только после начала партии. Было сделано единственное, что в такой ситуации можно было предпринять: игру остановили, а обоих игроков отправили на изоляцию.

Мегаранто попросили немедленно выйти из игровой зоны, сейчас спортсмен находится на карантине. Его сопернику Каруану пришлось пройти обследование у медиков. Теперь оба участника не смогут дальше соревноваться, пока им не придут результаты очередных тестов на коронавирус.

Олимпийский комитет России раскрыл подробности отстранения от соревнований двоих российских пловцов: Веронику Андрусенко и Александра Кудашева. В комитете подчеркнули, что это было сделано прямо перед Олимпийскими играми в Сочи.